Soccorsa una famiglia, portata in ospedale per le cure mediche tramite ambulanze. Sul posto i pompieri e la Polizia Autostradale di Porto San Giorgio

GROTTAMMARE – Scontro nella mattinata del 28 aprile.

Poco dopo le 9 si è verificato un incidente sull’A14 fra San Benedetto e Grottammare. Al momento non si conosce il numero di veicoli coinvolti. Sul posto i mezzi di soccorso per le cure alle persone rimaste coinvolte e la Polizia Autostradale di Porto San Giorgio per rilievi e gestione viabilità. Anche i Vigili del Fuoco sul luogo.

Autostrade per l’Italia segnala al momento una coda di un chilometro.

AGGIORNAMENTO 9.45 Coda di 2 chilometri tra Val Vibrata e Grottammare per incidente. Uscita consigliata provenendo da Pescara: San Benedetto del Tronto.

AGGIORNAMENTO 10 Entrata consigliata verso Ancona: Grottammare. Uscita consigliata provenendo da Pescara: Val Vibrata.

AGGIORNAMENTO 10.50 Un’auto si è rovesciata in galleria (monte Renzo), per cause in fase di accertamento. A bordo una famiglia (composta da tre persone) soccorsa dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza sul posto. Tutti gli occupanti sono stati portati in ospedale per le cure mediche. La viabilità sta tornando lentamente alla normalità.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 494 volte, 544 oggi)