SAN BENEDETTO DEL TRONTO- “Entro un mese contiamo di presentare un progetto di riqualificazione per Piazza Montebello”. A rivelarlo è l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Assenti durante un incontro con i residenti del quartiere Marina Centro.

Da quanto rivelato dal membro di giunta non sarebbe un intervento faraonico e potrebbe essere costituito da qualche arredo ed essenza arborea. “Ci sono sponsor privati” aggiunge Assenti che svela che il progetto potrebbe essere presentato in coppia con quello per il restyling di piazza Ancona.

L’assessore discute poi con la cittadinanza di alcuni problemi e soluzioni in tema di viabilità. Sembra accantonata l’idea di chiudere e adibire a parcheggio Piazza San Giovanni mentre l’inversione del senso di marcia di via San Martino, richiesta da diversi, pare bocciata (“nell’ultimo anno un solo incidente, prima una media di 50 o 60 ogni 12 mesi” spiega il politico).

CAPOLINEA AUTOBUS. Si parla poi del capolinea degli autobus. Nei mesi scorsi se ne è parlato a lungo. “Tanti di voi hanno bocciato la soluzione di via Calatafimi. Resta una sola ipotesi.” E Assenti si riferisce a Piazza Mar del Plata di fronte alla Capitaneria di Porto. “C’è uno studio in corso e potrebbe essere la soluzione”.

