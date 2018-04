Ad annunciarlo il sindaco Pierpaolo Rosetti: “La presenza di un docente in più permetterà di ragionare sulla possibilità di fare anche qualcosa in più”

ACQUAVIVA PICENA – “Importante risultato per la scuola materna di Acquaviva Picena. Per il prossimo anno scolastico, avremo tre sezioni piene con attività fino al pomeriggio”.

Ad annunciarlo il sindaco Pierpaolo Rosetti: “La presenza di un docente in più permetterà di ragionare sulla possibilità di fare anche qualcosa in più – prosegue – Nel mese di maggio torneremo ad incontrare i genitori anche per esaminare insieme gli esiti del sondaggio effettuato per capire le necessità delle famiglie. Grazie alla collaborazione ed al lavoro svolto dalla Dirigente”.

