GROTTAMMARE – Il racconto “Un momento perfetto” scritto da Francesco Colella è stato messo nel “file di un computer” già nel 2001/2002, e come succede nelle migliori storie di narrativa, è tornato all’attenzione dell’artista solo la scorsa estate quando, dopo un primo momento di sorpresa e meraviglia dovuto alla riscoperta di un’opera dimenticata, si è deciso di portare alla conoscenza del grande pubblico il suo contenuto.

Nel testo si racconta la storia di Luca, un ragazzo disabile degli anni 70 cresciuto in un istituto per colpa di un ascensore, che attraverso l’incontro con alcuni personaggi che vivono ai margini della società farà un percorso di accettazione di se stesso fino a vivere “un momento perfetto” che lo porterà a liberarsi delle sue paure e a vivere una vita piena grazie alla consapevolezza del valore aggiunto della sua diversità.

All’interno dell’opera sono presenti dei ritratti, sempre a firma dell’artista, dove si dà forma ai volti dei personaggi che animano il racconto, persone realmente incontrate da Francesco Colella i cui tratti e le cui storie sono state romanzate a servizio della trama principale.

Il libro sarà presentato domenica 29 aprile, alle ore 18 presso il Teatro dell’Arancio, Paese Alto di Grottammare. Nell’occasione sarà presente anche una carrozzina da mare per disabili, che l’artista devolverà in beneficenza grazie ai proventi della vendita dell’opera. Tutti i bagnanti che ne necessitano potranno recarsi allo Chalet “Elica” del residence Ada, dove la carrozzina sarà messa a disposizione per tutta la stagione balneare.

In questa occasione molti degli amici e sostenitori di Colella omaggeranno l’artista con parole a lui dedicate e tra le altre cose verrà fatta ascoltare in anteprima assoluta la canzone “Luca e Josè” pezzo inedito, musicato da Umberto Marconi, su parole dell’autore del libro.

“Un momento perfetto” potrà essere acquistato direttamente il giorno della presentazione, e in seguito sarà disponibile presso le due botteghe d’arte di Francesco Colella (Via Garibaldi 33 e Piazza Peretti – Grottammare) e in tutti i locali dell’associazione Paese Alto Grottammare.

In conclusione si vogliono ringraziare tutti gli sponsor che hanno reso possibile la pubblicazione del testo: Comune di Grottammare, Associazione Paese Alto, Cantine Carminucci, Mignini Office Solution, Microtel, Ascani Elettrocomm, Disidori Costruzioni.

