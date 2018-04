CUPRA MARITTIMA – Incidente nella mattinata del 27 aprile, intorno alle 10.

In via del Mercato a Cupra Marittima un’anziana del luogo (classe 1931) è stata investita da un’auto per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale.

A prestare le prime cure l’automobilista, 67enne di Cupra, che ha allertato 118 e Vigili Urbani. La donna è stata trasportata, cosciente, al Pronto Soccorso di San Benedetto per le cure mediche tramite ambulanza.

