SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Compagnia Caleidoscopio e Flush Dance Company pronte per la vetrina di arte contemporanea “Vuoti d’aria” che si svolgerà nei giorni 4, 5 e 6 maggio presso il Cineteatro San Filippo Neri.

Il 26 aprile la Consigliere comunale Brunilde Crescenzi è venuta in rappresentanza dell’Amministrazione di San Benedetto del Tronto alla conferenza di presentazione ringraziando il Sindaco e l’Assessore alla cultura Annalisa Ruggeri: “Ci auguriamo che l’evento abbia il successo che merita perché il teatro è una delle espressioni artistiche più completa che ci sia. Siamo vicini, come Amministrazione comunale, all’associazionismo e a tutto ciò che è in grado di fare per il territorio e per la popolazione. Il teatro contemporaneo e dei giovani va valorizzato per coinvolgere i giovani ad una forma d’arte che rappresenta l’uomo. Inoltre quest’evento sarà senz’altro una bella vetrina per San Benedetto del Tronto”.

