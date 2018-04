L’uomo è stato quindi arrestato per produzione, traffico e detenzione di stupefacente e condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Operazione antidroga in Riviera nella serata del 26 aprile.

I Carabinieri della Compagnia sambenedettese, dopo delicati servizi di osservazione e pedinamento, hanno tratto in arresto un insospettabile 29enne di San Benedetto.

Dopo una perquisizione presso la propria abitazione, è stato trovato in possesso di un vero e proprio impianto per la coltivazione ed essiccazione di marijuana: costituito da aspiratori, lampade, climatizzatore, e quant’altro necessario per portare a completamento il processo di produzione della sostanza in modo autonomo e professionale.

Sono state rinvenute numerose piantine appena innestate, ed un quantitativo totale di 230 grammi di marijuana già essiccata e pronta per essere immessa nel mercato degli stupefacenti della Riviera.

L’uomo è stato quindi arrestato per produzione, traffico e detenzione di stupefacente e condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ascoli Piceno.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 16 volte, 32 oggi)