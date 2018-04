SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Proseguono le iniziative del periodo pasquale nella Diocesi di San Benedetto, Ripatransone e Montalto. Il 30 aprile prossimo si svolgerà, infatti, la Pasqua delle Sportivo una giornata di sport, divertimento, riflessione e preghiera.

E’ lo stesso vescovo Carlo Bresciani, che presenzierà l’evento, ad invitare la comunità “a proseguire la festa della Pasqua con un pomeriggio da vivere in fraternità ed amicizia tra sport, confronto e preghiera che si terrà nella parrocchia di San Filippo Neri a San Benedetto”. Nell’occasione il vescovo “sarà felice di incontrare i giovani sportivi insieme ai loro allenatori e familiari per condividere idee e progettualità così da rendere lo sport che praticano un vero cammino di formazione umana integrale che li prepari ad affrontare le scelte impegnative che la vita richiede a ciascuno”.

Il programma si compone di tre parti: una dedicata allo sport, una al confronto ed alla riflessione ed una alla preghiera. Quella dedicata allo sport, il calcio, prevede lo svolgimento di due tornei di calciotto (squadre composte da 8 calciatori): uno femminile riservato alle ragazze dai 16 anni in poi ed uno maschile per ragazzi dai 14 ai 18 anni. L’iscrizione ad entrambi i tornei, completamente gratuita, è aperta a tutte le realtà sportive del territorio e deve essere effettuata presso la segreteria provinciale del CSI Comitato di Ascoli in via Torino 236 a San Benedetto del Tronto (info tel 388.8277882) La parte dedicata alla riflessione ed al confronto prevede, invece, la tavola rotonda “Lo sport: ascesi per l’uomo di tutti i tempi” ed a seguire testimonianze di giovani sportivi. La parte dedicata alla preghiera è quella che chiude l’evento e prevede la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Bresciani.

Questo il programma nel dettaglio:

ore 15 Ritrovo presso il Centro Sportivo San Filippo Neri;

ore 15,30 Inizio torneo calciotto;

ore 16,30 Tavola rotonda: “Lo sport: ascesi per l’uomo di tutti i tempi”;

ore 17,15 Testimonianze di giovani sportivi;

ore 18,20 Termine torneo calciotto;

ore 18,30 Celebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo Carlo Bresciani

