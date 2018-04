GROTTAMMARE – Conto alla rovescia per un importante appuntamento culturale.

E’ atteso il tutto esaurito per lo spettacolo di teatro-canzone di Enzo Iacchetti: “Libera nos Domine”. Dopo il successo delle precedenti tappe, l’evento di Grottammare sarà l’ultima replica di quest’anno.

Sabato 28 aprile, alle ore 21.30, tutti gli appassionati, gli interessati ed i curiosi sono invitati al Teatro delle Energie di Grottammare, per assistere alla rappresentazione “Libera nos Domine“. Affidando il suo pensiero a sei monologhi, Iacchetti parlerà di progresso, amore, amicizia, emigrazione e religione.

L’artista si esibirà solo, senza fare cabaret né prosa: lo spettacolo, garantisce lo stesso Enzo Iacchetti, sarà divertente, ma farà soprattutto riflettere i presenti sulla situazione della società odierna. Come un povero prigioniero dell’attualità, che denuncia un decadimento contro cui bisogna lottare per salvarsi.

Non a caso, l’ultimo monologo sarà incentrato sulla rivoluzione; termine quasi obsoleto, dice, ormai nessuno in Italia pensa seriamente di insorgere con le armi. La rivoluzione di Iacchetti è intesa più come una redenzione morale, un brusco cambio di marcia che porti l’umanità verso una strada migliore.

“Se l’uomo non è in grado di farlo da solo, anche l’aiuto divino è ben accetto. Solo – dice Iacchetti nella sua invocazione finale – questa volta Dio non mandi un altro Messia allo sbaraglio, ma scenda lui direttamente sulla Terra.

Durante la conferenza stampa di presentazione, svoltasi giovedì 26 aprile, hanno preso la parola lo stesso Iacchetti ed il sindaco Piergallini.

Parlando dello spettacolo, il protagonista ha affermato: “Il pubblico, per il primo quarto d’ora, non sa neanche cosa si trova a fare a teatro. Alla fine, però, non riesce più a scollarsi dalle sedie. Ho voluto mettere in scena qualcosa di diverso -aggiunge – un teatro-canzone che non si vedeva più dai tempi di Gaber. E’ uno spettacolo per farmi conoscere anche sotto diversi aspetti, che magari la gente non è abituata a considerare.”

La parte recitata sarà accompagnata da sei brani musicati, riarrangiamenti di canzoni di Guccini, Gaber, Jannacci, Faletti e non solo. Iacchetti ha cercato i componimenti meno noti, perfino mai presentati al pubblico, trovando ciò che si adattava al meglio ai temi trattati.

Il sindaco ha espresso il suo entusiasmo per il progetto, ringraziando Iacchetti anche per l’aiuto organizzativo fornito.

“La rappresentazione – ha ricordato Piergallini – è interamente gratuita, ma è necessario prenotare il proprio posto in teatro telefonicamente: invito gli interessati ad affrettarsi, dal momento che le richieste sono già numerose”.

“Per esperienza, so che il pubblico si diverte di più quando ha pagato il biglietto” ha scherzato Iacchetti, aggiungendo però che ‘Libera nos Domine’ è stato ugualmente apprezzato in tutta Italia.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare i numeri: 0735 39240/0735 739238.

