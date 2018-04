SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incontro “musicale” e sociale nel pomeriggio del 26 aprile.

Ad Ancona il rapper sambenedettese Mudimbi è stato ricevuto dal presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli. Insieme al cantante c’era la mamma e la ragazza.

L’artista, protagonista al Festival di Sanremo con il brano “Il Mago” (terzo posto alla categoria ‘Nuove Proposte’), ha parlato con il Governatore del progetto “Mudimbi torna a scuola” dove il cantante dal 4 al 10 aprile ha incontrato gli alunni di molte scuole per infondere fiducia nel raggiungere gli obiettivi della vita. E’ stato girato anche il nuovo videoclip musicale nelle scuole visitate.

Michel aveva affermato: “Un tour per parlare ai ragazzi di tutte le età, per passare un po’ di tempo insieme e soprattutto per assicurarmi che abbiano ben chiaro il concetto che, a prescindere da ciò che la vita ti dà, scegli tu cosa farci”. L’iniziativa ha avuto un successo e un riscontro molto positivo.

Ma non si è parlato solo di questo come rivelato dal Governatore tramite la sua pagina ufficiale Facebook: “Un entusiasmo contagioso quello di Mudimbi. Mi ha raccontato la sua esperienza alla vigilia del suo nuovo singolo in uscita tra due settimane. Lo aspetta un’estate piena di concerti e Festival nelle Marche e non solo”.

Mudimbi dopo il colloquio ha affermato: “Sono orgoglioso di aver conosciuto il presidente della Regione. Dopo Sanremo respiro amore da tutto il territorio e ricevo cose molto buone. Voglio ricambiare”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 9 volte, 19 oggi)