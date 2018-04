FERMO – Se decine di ragazzi, nati attorno al 2000, finiscono per “assaltare” alla caccia di un selfie due ex giocatori che mai hanno visto giocare, le ipotesi sono due: o certe mode sono un po’ sfuggite di mano ai più giovani oppure quegli stessi giovani sono stati toccati da certe storie tanto da sentire il bisogno di immortalare una giornata speciale.

Propendiamo per la seconda ipotesi dopo aver presenziato, in qualità di moderatori, all’incontro organizzato dall’Itt Montani di Fermo che martedì scorso ha messo di fronte a una platea “rapita” di studenti due calciatori appartenti a epoche diverse, sia fra loro che rispetto all’attuale, del calcio italiano. Stiamo parlando di Sergio Borgo, centrocampista classe ’53 scudettato con la Lazio di Tommaso Maestrelli e di Beppe Signori, indimenticato numero 10 di Lazio, Bologna e Foggia.

Una mattinata organizzata dal professor Luca Leoni e che ha visto la partecipazione della preside Margherita Bonanni oltre che del presidente dell’associazione degli ex alunni del Montani Stefano Luzi. Noi di Riviera Oggi, invece, con i nostri due giornalisti Leonardo Delle Noci e Carlo Fazzini, abbiamo provato a rendere coinvolgente la chiacchierata con i due ospiti. Compito facile quando si parla di pallone.

“Il mio più grande rammarico in carriera resta la semifinale a Usa ’94, rifiutai di scendere in campo da centrocampista e così mi giocai la possibilità di disputare una finale mondiale. Ero giovane e fu un peccato d’orgoglio. All’epoca il portiere della Nazionale era Pagliuca: ecco, tornando indietro giocherei anche al suo posto”. A parlare come immaginerete è Beppe Signori che davanti agli studenti del Montani ripercorre le tappe della sua carriera. Ma non solo. “Dal 2011 sono stati tempi difficili per me, per un anno non sono riuscito a uscire di casa” si fa serio l’ex attaccante quando parla della vicenda che lo ha visto coinvolto nel calcioscommesse. Dopo 7 anni il processo deve ancora iniziare ma a Signori una cosa non è andata giù: “Mi è dispiaciuto che tutta l’Italia abbia saputo prima di me che ero stato arrestato. Ricordo che ero in treno quel giorno quando mia sorella mi chiamo al telefono e mi chiese: “In quale carcere sei?”

Strappa anche qualche risata quando ricorda la famosa “sfida del Buondì” (sfidava i compagni si squadra a mangiare un Buondì Motta in 30 passi n.d.r.). “E’ impossibile, ne sono convito tutt’ora. Qualcuno ha anche provato a barare negli anni mettendo a marmellata nella merendina”. Un Signori che però, arrivato a 50 anni, (per l’occasione è uscita anche la sua raccolta di foto “Il sinistro di Signori”) si sa dimostrare anche saggio, guardando alle nuove generazioni di star del pallone: “Sono cambiati i valori, prima arrivare in Nazionale era un onore, oggi quasi un peso” e ancora: “Adesso se un calciatore non ha tatuaggi è uno sfigato, ai nostri tempi era il contrario”.

E poi Sergio Borgo, un personaggio singolare a dir poco. In un discorso senza peli sulla lingua in cui l’ex di Lazio e Pistoiese arriva a parlare di calcio e potere (“Non è un mistero che negli ultimi trent’anni si siano spartite le vittorie sempre le stesse squadra”) ma riesce a tenere quasi una lectio magistralis sul managment sportivo: “A Novara, dove sono stato ds per 9 anni, sono riuscito ad aprire in un posto dove crescevano solo i funghi uno dei migliori centri sportivi d’Europa (Novarello n.d.r.)” racconta Borgo che oggi invece dirige la base tecnica di WyScout, la start up italiana che ha rivoluzionato il mondo dello scouting e della raccolta di informazioni legate al mondo del calcio. “Abbiamo 150 ragazzi in Bulgaria e altrettanti in Senegal, ogni gruppo guarda in media tremila partite al mese” spiega l’ex centrocampista, ormai parte integrante della rivoluzione di WyScout “un’idea partita da tre ragazzi più di dieci anni fa e che ora è un’azienda che fattura 15 milioni di euro all’anno”.

Con Borgo non ci si poteva poi che soffermare sulla Lazio di Maestrelli: una squadra intera di “Bad Boys” divisa in clan e composta da personalità forti come Chinaglia, Pulici, Wilson, Re Cecconi, D’Amico e tanti altri. Calciatori che nel tempo libero facevano risse e si divertivano a sparare con la pistola in ritiro in un poligono di tiro creato dagli stessi giocatori. Erano anche gli anni ’70, un contesto sociale e politico complicato. I cosiddetti “Anni di piombo” dove si sparava spesso in strada tra criminali e Forze dell’Ordine ma anche fra studenti. Eppure questa squadra di sbandati è riuscita a vincere lo scudetto nel 1974, il primo della società biancoceleste. “Il merito va a Tommaso Maestrelli – ricorda Borgo – un allenatore ma soprattutto un padre e un educatore. Dopo la sua morte, a causa di un tumore, l’unione in quello spogliatoio scomparse. Sapeva come prendere ognuno di noi”. Una storia che in qualche modo riguarda anche i giovani di oggi: una generazione considerata superficiale. Per raggiungere un obiettivo e imporsi positivamente nella vita servono anche buoni educatori e insegnanti. La scuola rimane un grande laboratorio di formazione, per studenti e docenti.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 30 volte, 46 oggi)