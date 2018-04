La lettera che arriverà nei prossimi giorni conterrà l’indicazione di quanto dovuto e il modello F24 per il pagamento alle Poste o in banca

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si ricorda ai contribuenti che entro il 30 aprile 2018 (o comunque tempestivamente all’arrivo della comunicazione del Comune) si deve pagare la prima delle tre rate della Tari, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

La lettera che arriverà nei prossimi giorni conterrà l’indicazione di quanto dovuto e il modello F24 per il pagamento alle Poste o in banca. E’ anche possibile pagare l’intero importo dovuto per il 2018 entro il 16 giugno.

“Ricordiamo che è possibile pagare anche on line grazie al sistema messo a disposizione dal Comune. Basta inserire la propria username e la password e sarà possibile visionare sia l’importo totale dovuto sia effettuare con carta di credito il pagamento di una o più rate – affermano dal municipio sambenedettese – Allo scopo di incentivare le forme di pagamento on line, l’avviso che sta arrivando a casa conterrà username e password personali da conservare con cura per questo e per i futuri accessi (ovviamente per coloro che non hanno mai utilizzato questo sistema). Sarà comunque sempre possibile recuperare le credenziali scrivendo a tributi@comunesbt.it”.

In vista di questa scadenza, fino al 4 maggio l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Tributi sarà ampliato come segue: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 13; martedì e giovedì dalle 16 alle 18. Fino alla stessa data sarà attivo con gli stessi orari un sportello aggiuntivo nella delegazione comunale di via Turati a Porto d’Ascoli.

