SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riprende il ciclo di conferenze dal titolo “Psiche in Comune” ideato lo scorso anno dall’Assessorato alle pari opportunità in collaborazione con l’Ambito Territoriale Sociale n. 21 per offrire non solo agli specialisti ma a tutti i cittadini occasioni formative per sostenere il miglioramento del benessere psicofisico.

Lunedì 30 aprile alle 17 in sala consiliare si parlerà di “Barriere architettoniche e mentali”: il convegno vedrà al centro del confronto la questione della necessità dell’integrazione tra le varie diversità e il diritto ad usufruire di ogni servizio pubblico e privato per assicurare la realizzazione di una società a misura di tutti.

Con il coordinamento dell’assessore alle pari opportunità Antonella Baiocchi, interverranno gli architetti Elisabetta Schiavone e Laura Cenni. Modera il dibattito Francesca Romana Cenciarini, membro della Fondazione Carisap.

