Durante il controllo l’uomo mostrava evidenti segni di insofferenza e nervosismo: per tale motivo veniva sottoposto a perquisizione personale, veicolare e domiciliari

GIULIANOVA – Il 24 aprile, verso le ore 18.30, in località Selva Piana di Mosciano Sant’Angelo, Agenti del Distaccamento di Polizia Stradale di Giulianova fermavano per un controllo un veicolo con alla guida un trentottenne di Castellalto.

Durante il controllo lo stesso mostrava evidenti segni di insofferenza e nervosismo: per tale motivo veniva sottoposto a perquisizione personale e veicolare al fine di ricercare sostanza stupefacente, con esito negativo.

Tuttavia, visto il perdurare dell’atteggiamento “sospetto e particolarmente agitato”, la perquisizione veniva estesa all’abitazione dell’uomo dove veniva rinvenuto, all’interno della scocca in plastica del motore del condizionatore ubicato all’esterno di un balcone della mansarda, un involucro in cellophane termo sigillato con nastro adesivo di colore marrone, contenente sostanza stupefacente pietrificata risultata essere “cocaina”, per un peso di 46 grammi.

Veniva rinvenuto anche un bilancino di precisione digitale privo di marca e fortemente intriso di polvere di cocaina. Il 38enne è stato così, tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e sottoposto agli arresti domiciliari.

