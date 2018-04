Sul posto sono giunti tre mezzi dei Vigili del Fuoco per lo spegnimento. Sul luogo anche il personale sanitario del 118 per le cure mediche

RIPATRANSONE – Lavoro per i pompieri nella mattinata del 26 aprile, poco prima delle 9.30.

I Vigili del Fuoco si sono recati a Ripatransone, nei pressi della contrada Iocci, per un fienile che ha preso fuoco: all’interno diverso materiale agricolo che ha alimentato le fiamme.

Sul posto sono giunti tre mezzi per lo spegnimento. Sul luogo anche il personale sanitario del 118 per soccorrere una persona rimasta ferita e ustionata.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento. L’intervento dei pompieri è ancora in corso.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 106 volte, 112 oggi)