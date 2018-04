A compiere i rilievi Polizia Municipale e carabinieri per ricostruire dinamiche. Sinistri sulla Statale 16 e in via Piave

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mattinata difficile per la viabilità, quella del 25 aprile.

Si è verificato un incidente a San Benedetto, sulla Statale 16 vicino all’Oviesse, tra mezzi: cause in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale. Sul luogo anche il personale sanitario del 118 per i soccorsi alle persone rimaste coinvolti.

Altro sinistro a Porto d’Ascoli in via Piave tra veicoli. Sul luogo per i rilievi i carabinieri per ricostruire la dinamica esatta dello scontro.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 228 volte, 234 oggi)