SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento sociale ed enogastronomico.

Si terrà giovedì 26 aprile, all’Istituto alberghiero “F. Buscemi” di San Benedetto del Tronto, il workshop internazionale “Intercultura, cibo e turismo. La prima colazione nel mondo”. La giornata è organizzata in collaborazione con l’Istituto italiano Suore Pie Operaie dell’Immacolata Concezione e rappresenta la sintesi di due importanti progetti formativi: “P.R.I.M.M.”, finalizzato alla riqualificazione del sistema scolastico nei contesti multiculturali e valorizzazione della funzione educativa della scuola, e “Dream, believe, achieve”, un training course internazionale realizzato con il programma europeo Erasmus+.

L’evento vedrà la partecipazione degli studenti di sala, cucina e ricevimento e di aspiranti imprenditori provenienti da Italia, Armenia, Spagna e Georgia. La partnership tra i due istituti mira a rafforzare le competenze dei giovani nel settore turistico attraverso lo scambio di conoscenze ed esperienze.

Durante il convegno si discuterà delle caratteristiche della prima colazione e saranno esaminate le differenze ed analogie del pasto più importante della giornata tra le varie nazioni. Al termine saranno preparate dal vivo le ricette delle colazioni tipiche di Italia, Armenia, Spagna e Georgia.

Il progetto “Dream, believe, achieve”, nato dalla partnership tra l’Istituto italiano Suore Pie Operaie dell’Immacolata Concezione, l’associazione armena Youth for Exchange and Cooperation, la spagnola Aidejoven e la Georgian Youth for Better Future, rientra nel programma Erasmus + nell’ambito della “Key Action 2: Capacity building in the Field of Youth – Partnership per l’imprenditorialità”.

Le attività, che si svolgono durante 12 mesi nelle 4 nazioni partner, sono finalizzate all’acquisizione di competenze imprenditoriali nel settore del turismo sostenibile. Un segmento in forte crescita in Armenia e in Georgia nonché settore chiave dell’economia in Spagna e Italia.

“La collaborazione con l’Istituto alberghiero è una preziosa occasione di scambio di competenze e conoscenze a livello internazionale per tutti i partecipanti – dichiara Alceste Aubert, coordinatore del progetto – poiché permette ai ragazzi in formazione di conoscere le opportunità del programma Erasmus+ e contestualmente di mettere in risalto le buone pratiche nel settore dell’accoglienza turistica”.

Inoltre la Dirigente Scolastica Manuela Germani riporta che “la progettualità posta in essere nella realizzazione del progetto pone la centralità dell’interscambio internazionale ed europeo ai vari livelli. Con questa iniziativa il nostro l’Istituto oltre che a porsi fulcro dello sviluppo della didattica, si apre come trade union tra il territorio ed altre realtà esistenti. Si ringrazia per la fattiva collaborazione la prof.ssa Giancarla Perotti coordinatrice del progetto e funzione strumentale della educazione alla mondialità del nostro Istituto”.

