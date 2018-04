FALCONARA MARITTIMA – Colpo importantissimo della Sambenedettese Basket che con una grandissima prova sbanca Falconara avvicinandosi alla salvezza. Dopo un finale di stagione non esaltante ma ininfluente ai fini della classifica, i rossoblù hanno iniziato i Play-out al meglio.

I rossoblù hanno iniziato subito al meglio e dopo il primo canestro di Chiorri (unico vantaggio dei locali in tutto il match), piazzavano subito un break importante andando sul +10. Falconara è rimasta in partita grazie ai numerosi canestri realizzati da 3 punti con la Samb che ha chiuso il primo tempo avanti 47-42. Nel terzo quarto i rossoblù provano la fuga toccando il +16 prima di una parziale rimonta locale nel finale di quarto. Stesso spartito nell’ultimo periodo di gioco con qualche brivido nel finale per via di una scarsa precisione dei rossoblù ai tiri liberi nell’ultimo disperato assalto da parte dei falconaresi. A match ormai praticamente concluso l’allenatore del Falconara è stato espulso per proteste.

Grande prova corale della Sambenedettese Basket, trascinata dal solito Kibildis, miglior realizzatore dell’intero campionato, ma con tutti i ragazzi scesi in campo a referto. Nel Falconara ottime le prove di Chiorri e Catalani, comunque ben contenuti dai rossoblù e costretti a percentuali non esaltanti.

Gara 1 è della Sambenedettese Basket, ma non c’è neanche il tempo di festeggiare perchè si tornerà subito in campo per gara 2 al Palaspeca; per chiudere subito la serie, centrare l’obiettivo salvezza ed evitare la bella ancora in casa del Falconara.

TABELLINO

FALCONARA 80: Giorgini, Oprandi 8, Migliorelli 2, Nardini 5, Ibra NE, Catalani 18, Quondamatteo 10, Bargnesi 3, Alessandroni 5, Chiorri 29. All.Reggiani

SAMBENEDETTESE 86: Roncarolo 8, Quercia 4, Angellotti 15, Quinzi NE, Di Silvestro 5, Perini 17, Antonini 8, Lucidi NE, Del Buono 6, Kibildis 23. All.Borgognoni

Note: Parziali 15/22 42/47 60/69 80/86

Falli: Falconara 22, Samb 19

Espulso: Coach Reggiani (Falconara)

Arbitri: Forconi e Paglialunga

