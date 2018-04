MONTEGRANARO – Operazione dei carabinieri nei giorni scorsi.

I militari di Montegranaro hanno arrestato per stalking un 42enne, già agli arresti domiciliari per lo stesso reato. Non aveva mai accettato la fine della relazione con la sua ex coniuge, terminata nel 2015.

L’uomo ha così cominciato una serie di comportamenti violenti e intimidatori nei confronti della donna, senza fermarsi mai e quotidianamente.

L’episodio più grave quando, per un raptus di gelosia, ha distrutto il cellulare della donna perché pensava che aveva un’altra relazione. Ha picchiato la donna con schiaffi e calci minacciando anche di portargli via la figlia tramite gli assistenti sociali.

La donna si è rivolta nuovamente, sfinita e piena di paura, ai carabinieri. Il Pm e il Gip, dopo gli accertamenti dei militari, hanno concordato nell’attribuire nei confronti dell’uomo una misura più dura: per questo il trasferimento diretto nel carcere di Fermo sperando che il 42enne possa comprendere le conseguenze del grave suo comportamento.

