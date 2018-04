MONTEPRANDONE -Parte “I Venerdì d’essai” una mini rassegna di cinema d’essai organizzata dal Circolo del Cinema Metropolis affiliato alla Federazione Italiana Circoli del Cinema (Ficc) con il patrocinio del Comune di Monteprandone, nelle sala audiocinema del Centro GiovArti in viale De Gasperi, 235 a Centobuchi.

A 200 anni dalla nascita di Karl Marx e a 170 anni dalla stesura del Manifesto del Partito Comunista, venerdì 27 aprile verrà proiettato il film “Il giovane Karl Marx” del regista Raoul Peck.

La trama: dall’incontro con Engels alla stesura del Manifesto alla vigilia dei moti che sconvolgeranno l’Europa, l’avventura di un rivoluzionario che ha cambiato la storia. Lo sguardo del regista si focalizza sull’amicizia del giovane Karl con il suo sodale e amico di sempre Friedrich Engels, nata per caso a Parigi.

I due visionari, seppur molto diversi tra loro, daranno vita a una rivoluzione del pensiero la cui importanza è pari solo alla rivoluzione industriale scaturita in Inghilterra nella metà del XVIII secolo. Un film che esce in un momento ben preciso e azzeccato, nel bel mezzo di una crisi epocale attraversata dalla sinistra, nostrana ed europea.

In un’epoca in cui non erano i “like” ad accendere le rivoluzioni ma le persone con le loro passioni, Marx e Engels discutono di borghesia, proletariato, propaganda comunista, paternità e materialismo, interrogandosi sulla possibilità di realizzare un sogno: una società più umana dove vivere.

Il secondo appuntamento si terrà venerdì 1° giugno con la proiezione del documentario “Pertini – Il combattente” sulla figura di Sandro Pertini, uno dei Presidenti della Repubblica più amati dagli italiani.

Inizio proiezioni ore 21:15. Ingresso 5 euro. Per info: 3475706509.

