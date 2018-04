SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche il sindaco Pasqualino Piunti si unisce alla commemorazione dei caduti per la patria e la libertà il 25 aprile, in occasione dell’anniversario della liberazione.

Dichiara il primo cittadino: “Le corone di alloro che domani deporremo dinanzi ai monumenti per i caduti nei diversi conflitti, rappresentano l’omaggio sincero della Città di San Benedetto a tante persone, spesso giovanissime, che hanno lottato per un Paese giusto e libero, nel quale i cittadini fossero artefici del loro destino attraverso l’esercizio della democrazia, e che in nome di questa idea hanno perso la vita”.

“E’ un omaggio che abbiamo il dovere di rendere – ribadisce Piunti – non soltanto in quanto rappresentanti istituzionali, ma anche perchè siamo ben consapevoli che questi gesti rafforzano la memoria di quanto accaduto e aiutano tutti noi a recuperare il significato più autentico dell’essere comunità, dell’importanza di vivere in pace a quella di essere artefici del nostro futuro.

Il modo migliore per rendere onore alle donne e agli uomini che lottarono per lasciarci un mondo migliore è quello di impegnarci ogni giorno, ognuno nel proprio ruolo, per far sì che il loro sogno non venga tradito”.

