SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Successi per la scuola calcio della Samb all’edizione 2018 della Coppa Costa dei Parchi.

Il torneo nazionale, giunto alla sua settima edizione, si è svolto dal 20 al 22 aprile ad Alba Adriatica, e ha visto scendere in campo le categorie degli Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici.

I piccoli rossoblù, confrontatisi con circa 1.250 piccoli atleti giunti da tutta Italia, hanno ben figurato portando a casa due primi posti: a trionfare, dopo i calci di rigore, sono stati i 2010 allenati da mister Stefano Vallese. Gradino più alto del podio anche per i 2010 di mister Fabrizio Alessandrini. Grande soddisfazione per il responsabile organizzativo della scuola calcio, Orlando Di Paolo. “E’ stata una bellissima edizione e devo fare i complimenti sia ai piccoli calciatori per l’impegno che a tutto lo staff della scuola calcio che ha lavorato per giorni per dare a questi ragazzi di divertirsi in una manifestazione di rilievo nazionale”.

Per i piccoli atleti Tobias Spano (anno 2010) e Andrea Gatto (anno 2011) è arrivato anche il premio di miglior giocatore del Torneo.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 30 volte, 30 oggi)