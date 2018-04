ALBA ADRIATICA – “Ho apprezzato il progetto di rinnovamento di Azione Politica, stimo il suo leader e ideatore, capace di farmi ritrovare fiducia. Avendo sempre fatto politica in mezzo alla gente, ho riconosciuto nel movimento i miei principi, le mie radici”. Antonio Lattanzi rompe gli indugi sul suo impegno e lo fa, nel corso di una conferenza stampa tenutasi stamani ad Alba Adriatica – convocata per illustrare la nascita del movimento in Val Vibrata – al fianco di Gianluca Zelli, che ha dato vita, un anno fa, ad Azione Politica.

“Sono stato in disparte in questi ultimi tempi. Credo che per occuparsi di “cosa pubblica” sia necessario prima di tutto chiarire le proprie posizioni. Risolte le annose e dolorose questioni che mi hanno coinvolto, ho deciso di tornare a dedicarmi ai miei concittadini, sposando il progetto di Azione Politica.

Con Zelli lavoreremo per capovolgere il sistema creato da coloro che oggi reggono le sorti dei partiti tradizionali: lealtà, contatto con il territorio, spirito di servizio ed equità per la collettività”.

Gianluca Zelli, dal canto suo, ha ringraziato Lattanzi per il suo impegno fattivo: “Azione Politica siamo tutti noi. Sono le persone come Tony che credono che sia ancora possibile – ha spiegato – Il momento di impasse che stiamo vivendo a livello regionale e nazionale è il risultato della gestione personalistica dell’amministrazione pubblica e dei partiti politici. Ormai non è più soltanto una tendenza, ma una modalità chiara, sperimentata e logorante che incide profondamente sulla quotidianità di tutti noi. Azione Politica è nata e sta crescendo grazie al sostegno e all’impegno di coloro che credono che l’inversione, sebbene complessa, possa e debba essere praticata, ripartendo da noi, dalle persone, dall’ambizione di poter vivere meglio e in un Paese finalmente sano”.

