SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pubblichiamo una nota del Comune di San Benedetto: “Questa mattina il sindaco Pasqualino Piunti ha ricevuto le sei assistenti sociali assunte a tempo determinato dall’Ambito territoriale sociale n. 21 grazie ai fondi del POR Marche del Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020 e che avranno il compito di potenziare i servizi rivolti alla parte più bisognosa della popolazione con attività di sportello nei diversi comuni dell’Ambito.

Il nuovo personale avrà infatti il compito di dare risposte concrete e soprattutto uniformi ai bisogni sociali emergenti dai cittadini, prendendo in carico le varie situazioni o trasmettendole, se è il caso, ai competenti servizi sociosanitari sul territorio. Inoltre gestiranno le domande di accesso al reddito di inclusione (REI).

Il Sindaco, affiancato dall’assessore ai servizi sociali Emanuela Carboni, dalla dirigente del settore Politiche sociali Catia Talamonti, dal direttore dell’Ambito Maria Simona Marconi con le sue collaboratrici, ha fatto gli auguri di buon lavoro a Martina Rovedi, Marianna Palmieri, Meri Sgrilli, Michela Soragnese, Roberta Di Nicolò mentre la sesta assunta, Manuela Bernabini, entrerà in servizio dal mese di maggio.

“Avete un compito molto delicato e, al contempo, fondamentale – ha detto il Sindaco – prendere in carico le sempre più numerose fragilità, orientare queste persone verso le opportunità messe a disposizione dalle istituzioni, accompagnarle in un percorso di reinserimento, è un lavoro difficile ma anche affascinante e potenzialmente ricco di soddisfazioni. Noi vi saremo sempre vicino – ha concluso Piunti – e da voi ci attendiamo molto”.

Grazie a queste assunzioni, l’Ambito sociale 21 rafforza la sua attività di sportello non solo a San Benedetto ma anche nei Comuni del comprensorio. Il punto di accesso al secondo piano del Municipio di viale De Gasperi sarà aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18. Lo sportello presso il distretto sanitario ASUR di via Romagna sarà attivo il martedì e il venerdì dalle 9 alle 13 mentre si apriranno sportelli per un giorno alla settimana nei comuni di Monteprandone (mercoledì) e Cupra Marittima (giovedì).”

