Il sindaco Piunti: “Ci sono state non poche difficoltà burocratiche ma vogliamo incrementare la sicurezza”. Dopo questa prima fase le basi per montare le prime 13 telecamere

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Questa mattina il personale della ditta ITE, che si è aggiudicata il relativo appalto, ha iniziato i lavori per la realizzazione dell’infrastruttura in fibra ottica che servirà a mettere in collegamento la sede comunale con le 13 telecamere che, subito dopo, verranno collocate in altrettanti punti del centro cittadino.

La dorsale in fibra ottica sarà costituita da circa 2,8 chilometri di cavo che collegherà i principali punti del centro città (viale Secondo Moretti, via Mentana e piazza Matteotti) con la sede municipale. Il percorso si snoderà lungo viale De Gasperi per poi deviare su via Montello, percorrere via Ugo Bassi giungendo in viale Moretti e poi in viale Pasqualetti.

La fibra ottica correrà prevalentemente all’interno dei cavidotti che già accolgono i cavi della pubblica illuminazione ma in alcuni punti sarà necessario effettuare degli scavi per superare punti non serviti o interrotti.

Subito dopo la conclusione di questo intervento si procederà all’installazione e all’attivazione dei 13 dispositivi di videosorveglianza che saranno forniti da Telecom.

“Dopo non poche difficoltà burocratiche – commenta soddisfatto il sindaco Pasqualino Piunti – finalmente il progetto di creazione di una rete di videosorveglianza comincia a diventare realtà. Ricordo che esso è modulare, cioè può essere realizzato per stralci, ma che la sua versione completa contempla l’installazione di 85 telecamere collegate da 12 chilometri di cavi in fibra ottica a copertura dell’intero territorio comunale, ulteriormente ampliabile con l’apporto di impianti di proprietà privata. E’ uno dei punti programmatici qualificanti del mio mandato – conclude il Sindaco – finalizzato ad incrementare il livello di sicurezza della città e a tale proposito voglio evidenziare la preziosa collaborazione offerta dalle forze dell’ordine e dalla Prefettura con le quali questo progetto è stato concordato e costruito”.

