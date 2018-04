Dal Comune: “Dopo l’apertura del lato Est, garantita in anticipo rispetto al ponte di Pasqua, si è giunti ormai in dirittura d’arrivo per liberare dalle transenne anche il cantiere che interessa gli interventi di tutta l’area dello spartitraffico tra le carreggiate Est ed Ovest.”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa inoltrata dal Comune di San Benedetto:

“Nella mattinata di oggi, lunedì 23 aprile, il Sindaco Pasqualino Piunti e il dirigente Farnush Davarpanah si sono recati presso il cantiere dei lavori del lungomare nord per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e per accertarsi del rispetto della tempistica pianificata.

Dopo l’apertura del lato Est, garantita in anticipo rispetto al ponte di Pasqua, si è giunti ormai in dirittura d’arrivo per liberare dalle transenne anche il cantiere che interessa gli interventi di tutta l’area dello spartitraffico tra le carreggiate Est ed Ovest.

Stesso discorso per i lavori del lato ovest del lungomare che procedono secondo la tabella di marcia programmata dagli uffici.”

