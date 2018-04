A bordo due ragazze che sono state soccorse dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza sul luogo. Sono state portate in ospedale

PORTO SAN GIORGIO – Sinistro nella mattinata del 23 aprile.

Sull’A14, nei pressi di Porto San Giorgio direzione sud, si è verificato un incidente. Un’auto si è ribaltata sulla carreggiata per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Autostradale. A bordo due ragazze che sono state soccorse dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza sul luogo.

Sono state portate in ospedale per le cure mediche, dalle prime indiscrezioni per fortuna non avrebbero riportato conseguenze gravi.

Sul posto Polizia Autostradale e Vigili del Fuoco per i rilievi e la rimozione del mezzo. Circolazione rallentata ma ora la situazione è tornata alla normalità.

