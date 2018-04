GROTTAMMARE – Appuntamento sociale.

Torna “Arancio in fiore”, la mostra mercato organizzata dall’associazione parrocchiale San Giovanni Battista. La quinta edizione dell’iniziativa si terrà a Grottammare domenica 29 aprile e, come sempre, occuperà oltre alle zone pedonali anche alcune vie del centro. Disposta, pertanto, la chiusura al transito e alla sosta.

La novità di quest’anno è l’esposizione avicola che verrà allestita nel giardino comunale, a cura dell’Associazione Colombofila Allevatori Piceni, in collaborazione con Fabrizio Rosati, dell’associazione Presepe Vivente Grottammare.

La mostra, ad ingresso gratuito, sarà anche un’occasione per intrattenere i più piccoli: saranno presenti centinaia di volatili di varie specie che i bambini potranno ammirare e conoscere, con la guida degli esperti dell’ACAP.

Per permettere lo svolgimento della mostra mercato, il Comando della polizia municipale ha emanato un’ordinanza che avrà effetti sulla viabilità (transito e sosta) dalle ore 7 alle ore 24 di domenica.

Le vie prese in considerazione sono le seguenti: via Laureati fino a via Crucioli, via Matteotti, via Castelfidardo e via Garibaldi (entrambe fino all’incrocio con via XX Settembre), via Marconi (nel tratto compreso tra via Garibaldi e piazza Fazzini).

All’interno della zona mercatale sono attesi un centinaio di espositori (commercianti, piccoli artigiani, hobbisti), selezionati dal consorzio Teor.

Sarà presente, inoltre, anche una piccola sezione dedicata a piante, fiori e articoli da giardinaggio sul vialetto pedonale del lungomare.

Le quote di partecipazione contribuiranno alla raccolta di fondi per i festeggiamenti del patrono cittadino San Paterniano, in programma a luglio, organizzati dall’associazione San Giovanni Battista.

L’amministrazione comunale ha concesso il patrocinio alla manifestazione che fa parte degli eventi fieristici storici della Città.

Lo svolgimento dell’iniziativa, infatti, recupera una memoria di cui danno nota gli storici locali, che indicano al 5 maggio una fiera nel giorno dedicato a San Pio V. Oggi il santo è festeggiato il 30 aprile.

