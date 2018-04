FERMO – Una mattinata memorabile per gli studenti dell’ Itt (Istituto tecnico tecnologico) “Montani” di Fermo. Domani, 24 aprile, infatti i ragazzi della scuola superiore avranno la fortuna di passare qualche ora in compagnia di due importanti ex calciatori: Sergio Borgo e Beppe Signori.

L’appuntamento, organizzato da “Virtus et Labor”, associazione di ex studenti del “Montani”, sarà un’occasione per parlare di sport e delle vittorie e sconfitte come dinamiche indissolubilmente legate a questo mondo. Ci saranno anche riferimenti al post carriera dei due atleti. Borgo, che fece parte anche della Lazio scudettata di Maestrelli, è adesso uno dei collaboratori della piattaforma di scouting e match analysis “WyScout”. Beppe Signori invece, che dopo aver appeso le scarpette al chiodo al termine di una carriera sfolgorante che lo portò anche a sfiorare il titolo mondiale con la nazionale a Usa ’94, ha intrapreso la carriera di imprenditore e brevemente quella di dirigente sportivo ma ha dovuto anche affrontare momenti affatto facili, coinvolto nel 2011 in un’inchiesta legata al mondo del calcio e alle scommesse.

Durante l’incontro, che Riviera Oggi modererà con i suoi due giornalisti Leonardo Delle Noci e Carlo Fazzini, interverranno anche la dirigente scolastica, la professoressa Margherita Bonanni, oltre al presidente della “Virtus et Labor” Stefano Luzi.

