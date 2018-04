Un bell’argento che lascia però un po’ d’amaro in bocca, visto che i giovani sportivi hanno ceduto solo al tie break delle rispettive combattutissime finali

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un nuovo risultato di rilievo in ambito sportivo per il Liceo Scientifico Statale Rosetti di San Benedetto del Tronto che, con diverse compagini, sta partecipando ai campionati studenteschi in varie discipline.

L’ultimo bel riconoscimento arriva dal tennis che ha visto a Senigallia lo svolgimento delle finali regionali dei Campionati Studenteschi. L’istituto sambenedettese, che aveva vinto la fase provinciale, ha partecipato con la rappresentativa Allievi formata da Simone Zoboletti , Stefano Zoboletti , Davide Grossi, e quella Allieve costituita da Alice Timi, Carlotta Gabrielli, Chiara D’Erasmo. I ragazzi, accompagnati e sostenuti dal professor Pasquale Prosperi, si sono distinti tanto nella categoria Allievi quanto in quella Allieve piazzandosi con entrambe le rappresentative al secondo posto.

Un bell’argento che lascia però un po’ d’amaro in bocca, visto che i giovani sportivi hanno ceduto solo al tie break delle rispettive combattutissime finali: il piazzamento sottolinea comunque il grande impegno atletico e umano dei ragazzi vincitori cui va il plauso della Dirigente Scolastica Stefania Marini e dell’intero Liceo Rosetti.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 2 oggi)