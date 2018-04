I due giovani pattinatori, appartenenti rispettivamente alla Diavoli Rosa e alla Conero Roller, hanno conquistato la seconda piazza nella 36a edizione del Trofeo Internazionale Fabio Barbieri, al loro esordio in nazionale

CALDERARA DI RENO – Domenica 22 aprile, come da tradizione, si è svolto uno degli appuntamenti fissi del calendario del pattinaggio artistico a rotelle nonché più importante gara riservata alle coppie disputata in Italia, il Trofeo Internazionale Fabio Barbieri. Giunto quest’anno alla 36° edizione, il trofeo è stato ospitato a partire dalle ore 15 al Pala Pederzini di Calderara di Reno, in via Garibaldi 8.

La manifestazione, che gode del patrocinio del Coni, della Regione Emilia Romagna e dei Comuni di Bologna, Calderara del Reno e S. Giorgio di Piano, è stata organizzata dalla FISR in collaborazione con la Polisportiva Pontevecchio Bologna. Il Trofeo Internazionale Fabio Barbieri, valido come prova di Coppa Italia, rappresenta una vera e propria vetrina prima dei Campionati Italiani, impreziosita dalla partecipazione di coppie straniere. La manifestazione, infatti, è aperta a società sportive italiane e a rappresentative straniere per un totale di oltre 50 coppie iscritte.

Su designazione e sotto la responsabilità del Commissario Tecnico Sig. Fabio Hollan, per l’Italia, sono stati convocati nella categoria cadetti Kevin Bovara (Diavoli Verde Rosa) e Matilde Matteucci (Conero Roller) che hanno esordito alla grande conquistato la medaglia d’argento con un’esecuzione senza errori e molto apprezzata dal pubblico e dalla giuria la quale in questa occasione ha utilizzato il nuovo sistema di giudizio denominato Roll Art che entrerà in vigore ufficialmente nel 2019.

La soddisfazione più grande, commenta il tecnico Ivan Bovara, è stata quella di ricevere i complimenti di tutto lo staff della Nazionale composto dal CT Fabio Hollan, coadiuvato dai Tecnici federali Stefano Rossi e Annalisa Marelli, per questo brillante debutto in maglia azzurra.

Hanno ben figurato anche le altre coppie allenate da Ivan Bovara e Laura Marzocchini (Pluri Campionessa Mondiale in questa specialità) infatti Giorgia Falconi e Elisei Gioele (Conero Roller) si sono piazzati al settimo posto nella categoria cadetti mentre Giulia Romagnoli (Conero Roller) e Daniele Bolletta (Acli Jesi) si sono classificati sesti nella categoria Jeunesse.

Un ringraziamento particolare ad Alessandro Fratalocchi, atleta azzurro della Diavoli Verde Rosa, per i preziosi consigli tecnici dati agli atleti in alcune proficue lezioni che hanno preceduto la gara. Nelle Marche si sta creando infatti una collaborazione tra alcuni allenatori (Elisa Bachiocchi, Laura Marzocchini, Ivan Bovara) e atleti di alto livello (Alessandro Fratalocchi) che stà portando alla formazione di coppie sempre più competitive in campo nazionale e internazionale.

