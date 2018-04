PUBBLI REDAZIONALE- Una delizia firmata Gelateria Carboni: i maritozzi sono prodotti artigianalmente, la crema di nocciola è ad altissima qualità. Da provare anche la versione con panna e gelato, in via Ferri 54, a San Benedetto. Info 0735 582809

Vuoi assaggiare un maritozzo con panna e crema di nocciola come non ti è mai capitato? Scegli Gelateria Carboni!

La qualità, prima di tutto. Iniziamo dal maritozzo: che è prodotto da un artigiano della zona esclusivamente per Gelateria Carboni. Non lo troverete in nessun altro posto.

E andiamo alla crema di nocciola: da provare assolutamente! Se siete amanti della classica Nutella Ferrero, la crema di nocciola che Gelateria Carboni ha selezionato per voi sarà il paradiso del gusto.

La concentrazione di nocciola è pari al 60%. Viene prodotta anch’essa a livello artigianale nel Centro Italia, è rigorosamente senza conservanti come tutti i prodotti adoperati dalla Gelateria Carboni: gli ingredienti sono cacao, latte, olio di semi vegetale e nocciola.

MARITOZZO AL GELATO!

Ma Gelateria Carboni consiglia anche di assaggiare il maritozzo con panna assieme al gelato: gettonatissimi sono i gusti cioccolata dolce e fondente, nocciola, crema nocciola, ma gli abbinamenti sono possibili e consigliati con qualsiasi tipo di gusto, dipende soltanto dalle vostre preferenze e dalla voglia di provare qualcosa di nuovo.

Gelateria Carboni vi aspetta in via Ferri 54, San Benedetto del Tronto.

Telefono 0735 582809.

