ROCCA SANTA MARIA – Puledro finisce nel tombino, la madre chiede aiuto a dei ciclisti di passaggio. L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, a Rocca Santa Maria, lungo la strada che porta alla frazione di Acquaratola, dove, per soccorrere un puledro in difficoltà, è dovuta intervenire una squadra dei vigili del fuoco di Teramo. A richiedere l’intervento, sono stati alcuni ciclisti in mountain bike, che, percorrendo quella strada di montagna, hanno notato una cavalla lasciata libera, che ha attirato la loro attenzione portandoli nei pressi di un tombino, dove era caduto poco prima il suo puledro di appena tre giorni. Giunti sul posto, alcuni vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di recupero dell’animale, mentre altri colleghi hanno dovuto tenere a bada la cavalla, che si è mostrata particolarmente agitata. Dopo diversi tentativi, i pompieri sono riusciti a recuperare il puledro, apparso, fortunatamente, in buone condizioni fisiche.

Il piccolo cavallo, appena liberato, si è ricongiunto alla madre, che nella parte conclusiva dell’intervento era stata tranquillizzata dal proprietario, giunto nel frattempo sul posto.

