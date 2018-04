In corso i rilievi da parte delle Forze dell’Ordine per ricostruire dinamiche. Una persona è stata soccorso dal 118 mentre un’altra per fortuna non avrebbe riportato conseguenze gravi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ancora sinistri dopo quelli avvenuti nella serata del 21 aprile sulla Statale 16 e sulla Salaria. Stavolta sono accaduti poco dopo l’alba del 22.

A San Benedetto un’auto è finita contro la serranda di un negozio: le cause sono in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine. La persona a bordo è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale per le cure mediche.

Un’altro incidente in Riviera invece ha visto un mezzo ribaltarsi per cause ancora in fase di accertamento, sempre da parte delle Forze dell’Ordine. La persona a bordo, secondo le prime indiscrezioni, per fortuna non avrebbe riportato conseguenze gravi.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 199 volte, 204 oggi)