MARTINSICURO – L’Amministrazione incontra la proprietà della Veco per parlare di un possibile accordo di programma per riqualificare l’area.

Si è tenuto presso il Comune di Martinsicuro, nell’ottica di una revisione del piano regolatore generale, un incontro con la proprietà della Veco per verificare la riqualificazione del sito mediante destinazione turistico-ricettiva. Presenti all’incontro, oltre alla titolare della struttura ed al suo tecnico di fiducia, il Sindaco truentino, Massimo Vagnoni, l’Assessore al Bilancio, Alduino Tommolini, l’Assessore all’Ambiente, Marco Bruno Cappellacci, l’Assessore al Sociale, Marcello Monti, il Consigliere delegato all’Urbanistica, Alessandra Pulcini, il Consigliere delegato ai Servizi Demografici, Cinzia Rossetti, e i consiglieri di opposizione, Elisa Foglia e Marco Massetti.

“Nel corso dell’incontro è emersa la disponibilità della proprietà a riqualificare l’area con destinazione turistico-ricettiva” sottolineano gli amministratori tuentini. “Sin dal suo insediamento l’Amministrazione ha intrapreso un percorso di potenziamento della vocazione turistica e ricettiva del territorio, mediante l’attivazione di un processo di revisione degli strumenti urbanistici e l’utilizzo degli accordi di programma, questi ultimi molto validi perché, accanto alla riconversione di importanti zone del territorio, consentono al pubblico di ottenere in cambio, dal privato, opere pubbliche strategiche. Da parte della proprietà della Veco è emerso interesse per questa ipotesi e la volontà di collaborare con l’Amministrazione comunale per avviare un percorso condiviso nella piena tutela dell’interesse dell’impresa e della pubblica collettività”.

“Dopo questo incontro preliminare ve ne saranno ulteriori con la proprietà per portare avanti tale discorso nella più ampia trasparenza e coinvolgimento partecipativo – conclude l’Amministrazione comunale – nel frattempo l’Assessore alle Finanze ed al Bilancio ed il Consigliere delegato all’Urbanistica, assieme ai competenti uffici, alla proprietà e ai soggetti da coinvolgere, valuteranno come strutturare un possibile accordo di programma che possa far trarre i maggiori benefici alla Città, nella piena tutela degli interessi e delle categorie coinvolte. Infatti il nostro obiettivo è quello di favorire la vocazione turistica del nostro territorio riqualificando in tal senso le aree esistenti e andando al contempo a intercettare nuove risorse economiche che, mediante accordi pubblico-privato, permettano di fornire opere pubbliche strategiche per Martinsicuro e Villa Rosa e incrementare così lo sviluppo turistico, favorire la riqualificazione ambientale e la creazione di nuovi posti di lavoro”.

