SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontri nella serata del 21 aprile.

A San Benedetto incidente sulla Statale 16 nei pressi del McDonald’s. Non si tratta di uno scontro fra due auto, come affermato inizialmente, ma di un incidente autonomo. Il conducente di un Fiorino ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro la recinzione adiacente via Fosso dei Galli e Sardegna. Il Fiorino, molto danneggiato, è risultato preso a noleggio da un’azienda locale. Il conducente, un senegalese, è stato portato in ospedale per le cure mediche. Dai sette ai dieci giorni la prognosi. Si attendo i referti effettuati dai carabinieri per accertare se era o no alla guida in stato di ebbrezza.

A Centobuchi, invece, scontro fra auto e moto sulla Salaria. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi. Per fortuna, dalle prime indiscrezioni, non ci sono conseguenze gravi.

