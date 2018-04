SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontri nella serata del 21 aprile.

A San Benedetto incidente fra un Doblo’ e un’altra vettura sulla Statale 16 nei pressi del McDonald’s. Sul posto stanno giungendo le Forze dell’Ordine per i rilievi.

A Centobuchi, invece, scontro fra auto e moto sulla Salaria. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi. Per fortuna, dalle prime indiscrezioni, non ci sono conseguenze gravi.

