Addosso alcuni arnesi da scasso e una torcia. Inevitabile la denuncia e il foglio di via per l’uomo, un marocchino residente in provincia di Milano

CIVITELLA DEL TRONTO – Sorpreso con arnesi da scasso ad aggirarsi nottetempo per le case inagibili del centro storico di Civitella del Tronto. A finire nei guai è un uomo di origine marocchine, A.F, 39 anni, residente in provincia di Milano. Il 39enne, nella serata di venerdì scorso, è stato fermato all’interno della zona rossa della città dai carabinieri della stazione di Civitella del Tronto, impegnati in una specifica operazione di contrasto al dilagante fenomeno dello sciacallaggio che continua ad interessare gran parte dei borghi abruzzesi e marchigiani colpiti dal violento sisma di un anno fa. L’uomo si stava aggirando tra le case inagibili con addosso cacciaviti, un palanchino (una sorta di piede di porco) e una torcia. Non ha saputo fornire una valida spiegazione ai militari del perché si trovasse lì ed è quindi scattata anche la perquisizione all’interno della sua auto. I carabinieri hanno così rinvenuto altri attrezzi e alcuni grammi di marijuana, motivo per cui, oltre alla denuncia per porto abusivo di arnesi da scasso, è scattata anche la segnalazione alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Inoltre, essendo il 39enne residente fuori regione, è stata richiesta l’emissione di un foglio di via obbligatorio dalla città. Droga e arnesi sono stati invece posti sotto sequestro.

