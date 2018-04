I “dem” di San Benedetto si erano dati appuntamento per lunedì, ritenuta la vigilia dell’approvazione in Consiglio della proposta sanitaria. La bozza però torna in commissione complicando un po’ l’agenda

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Da tempo si parla della proposta di legge 145 che la Regione Marche ha in cantiere sulle sperimentazioni gestionali, un crossover pubblico-privato in salsa sanitaria.

La discussione in Consiglio, inizialmente prevista per il 17 aprile, era slittata al 24 aprile. Poi, a pochi giorni dal confronto in aula il “congelamento” della proposta, che Giunta e maggioranza hanno “rimpallato” in Commissione Sanità. Servono ulteriori approfondimenti, questa è la linea, “valuteremo gli eventuali emendamenti” fanno sapere i capigruppo di maggioranza Fabio Urbinati (Pd), Boris Rapa (Uniti per le Marche) e Luca Marconi (Udc). E in effetti nei giorni scorsi si parlava di qualche mal di pancia anche fra i partiti dell’area di sinistra che appoggiano la maggioranza, i quali avrebbero chiesto appunto degli emendamenti. Il problema e il rischio che stanno calcolando anche i promotori (o chi li sostiene) è che con la proposta il settore privato diventi una concorrenza troppo forte per la sanità pubblica.

Nel frattempo, però, a San Benedetto tutti gli iscritti si erano dati appuntamento proprio per parlare della proposta 145, visto che, a quanto pare, neppure dalle nostre parti tutta la squadra “dem” è concorde al 100% col modello sanitario in canna alla maggioranza Ceriscioli. E il rendez-vous era stato fissato da Urbinati esattamente alla vigilia di quella che veniva considerata la virtuale approvazione della pdl: la sera del 23 aprile in via Manara. Adesso la retromarcia della maggioranza spiazza anche i sambenedettesi, che probabilmente lunedì all’assemblea comunale parleranno d’altro.

