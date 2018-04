SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione della “Giornata nazionale dedicata alla salute della donna”, domenica 22 aprile, è in programma l’iniziativa “Camminata a 6 zampe” promossa da U.S. Acli provinciale e Asd Canminando insieme ed organizzata in collaborazione con Coop Alleanza 3.0.

Il programma dell’iniziativa, a cui è possibile partecipare gratuitamente, prevede per le ore 9,30 il raduno della passeggiata ludico-educativa in compagnia degli amici a 4 zampe presso il centro commerciale Porto Grande.

A seguire il gruppo dei partecipanti si recherà verso la Riserva naturale della Sentina per poi far ritorno presso il punto di partenza (ore 10,30 circa).

Il fine dell’iniziativa è anche quello di promuovere l’attività fisica tra i cittadini e dunque anche una semplice camminata con il proprio cane va in questa direzione e questo avviene proprio il 22 aprile, “Giornata nazionale dedicata alla salute della donna” come stabilito con una Direttiva del Presidente del consiglio dei ministri del 2015.

Per ulteriori informazioni sul progetto si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Ascoli Piceno/Fermo.

