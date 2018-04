Laureata ad ottobre a Mediazione Linguistica, è stata tirocinante a Valencia in una scuola di lingue. A Carlo Conti ha rivelato di vestire sempre di nero e di avere un debole per Leonardo Di Caprio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Riviera ancora una volta sugli scudi “televisivi”.

Nella puntata de “L’Eredità” del 20 aprile, programma in onda su Rai1 e condotto da Carlo Conti (dopo la recente scomparsa di Fabrizio Frizzi), protagonista assoluta è stata una sambenedettese.

Parliamo di Francesca Morganti, laureata ad ottobre a Mediazione Linguistica, è stata tirocinante a Valencia in una scuola di lingue.

A Carlo Conti ha rivelato un simpatico aneddoto durante la presentazione: “Vesto sempre di nero, in estate metto anche qualcosa di colorato ma solitamente preferisco indumenti scuri. Gli amici mi prendono simpaticamente in giro, chiamandomi Mortisia – afferma la sambenedettese che aggiunge – ho un debole per Leonardo Di Caprio, il mio uomo ideale. Sogno di avere con lui una discussione sull’ecosistema ma anche altro” scherza Francesca.

Una cavalcata appassionante che ha portato la sambenedettese a vincere la puntata e a giocarsi il Jackpot alla “Ghigliottina”.

Come sarà andata? Per scoprirlo e rivedere la puntata, clicca qui.

