I due (44 anni lui, 24 lei) erano riusciti ad intascare una caparra di 800 euro da un’ignara affittuaria, per poi darsi alla macchia. I carabinieri sono riusciti a risalire ai due dopo breve indagine

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA – I carabinieri di Sant’Egidio alla Vibrata hanno denunciato per truffa una coppia di origine partenopee. I due, fingendosi agenti immobiliari, avevano messo online un annuncio per l’affitto di un fittizio appartamento, situato a Sant’Egidio, ed erano riusciti, dopo alcune mail e telefonate, a farsi versare una caparra di 800 euro da un’ignara affittuaria, residente ad Ascoli Piceno. Quando la donna ha realizzato di essere stata raggirata si è rivolta alle forze dell’ordine. I militari, dopo una breve indagine, sono riusciti a risalire ai due (44 anni lui, 24 lei) denunciandoli per truffa.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 30 volte, 30 oggi)