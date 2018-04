SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolta mercoledì 18 aprile, presso il Comune di San Benedetto del Tronto, la conferenza stampa relativa ai tre concerti che il duo classico composto dal sassofonista Daniele Berdini e dal fisarmonicista Sergio Capoferri, svolgerà il 21, 22 ed il 23 aprile. Questi eventi, che si terranno rispettivamente a Rapagnano, Porto d’Ascoli e Servigliano saranno l’occasione per presentare il loro nuovo album “Scaramouche”.

Alla conferenza hanno partecipato ovviamente i membri del duo, ma anche Giuseppe Alesiani, pittore e artista che ha realizzato il dipinto posto sulla copertina del nuovo CD, e Marco Laudi collaboratore, nonché direttore del coro liturgico parrocchiale dell’Annunziata e promotore del progetto.

Berdini e Capoferri hanno spiegato la genesi di queste tre date: “Nasce per il fatto che siamo nati in questi territorio pertanto ci è sembrato corretto fare il concerto nei luoghi natii quindi rispettivamente Servigliano e San Benedetto del Tronto più precisamente Porto d’Ascoli; Rapagnano, invece, per gentile concessione del teatro da parte del comune medesimo” ha spiegato Berdini. Capoferri ha poi continuato: “Da qui è nata l’idea di commissionare la copertina, con sullo sfondo una sorta di musical, come arte unita e di riflessione dei tempi moderni; ci accompagna un’arte statica, che nel disco diventa dinamica e nel concerto suonata. Il dipinto eseguito da Giuseppe Alesiani rappresenta nel migliore dei modi la nostra volontà e la nostra espressione musicale; come si può vedere dal quadro, vengono uniti la musica, l’arte, la pittura”.

Non sono mancate informazioni sulla gestazione di questo nuovo album. “La registrazione è avvenuta a maggio del 2017 in teatro, in tre giorni di lavoro. Segue quella che noi chiamiamo la “post produzione” ossia la fase più lunga e complessa. Il titolo Scaramouche deriva da un brano che è inserito nel CD che ci rappresenta un pochino di più; è quello che ci ha procurato maggior impegno, sia sull’adattamento, sia nella realizzazione” ha sottolineato Berdini. “Il terremoto ha fatto da protagonista nel CD; ha accelerato nonché scatenato la pubblicazione e l’uscita dell’album” ha aggiunto Capoferri.

Di seguito le informazioni sui tre concerti:

21 aprile, ore 21:15, presso il teatro Giacomo Emiliani di Rapagnano;

22 aprile, ore 17:00, presso la chiesa dell’Annunziata a Porto d’Ascoli, dove vi sarà anche la partecipazione del coro liturgico Ss. Annunziata guidato da Marco Laudi, che aprirà il concerto regalando l’ascolto di alcuni brani liturgici.

23 aprile, alle ore 21:15, presso il teatro comunale di Servigliano.

Durante tutti e tre i concerti verrà esposto il quadro originale realizzato appositamente da Giuseppe Alesiani e rappresentato nella copertina del CD. Al termine del concerto, per chi vorrà, sarà possibile interloquire con gli artisti e ricevere una copia del CD in omaggio a fronte di una offerta; una parte del ricavato sarà donato all’AIL, sezione di Ascoli Piceno.

L’ingresso sarà libero.

