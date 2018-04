Date le molte richieste di informazioni già pervenute in municipio che fanno ipotizzare un’elevata affluenza di pubblico, l’ufficio Cultura ha attivato un servizio di prenotazione telefonica

GROTTAMMARE – Prenotazione telefonica per assicurarsi un posto allo spettacolo di Enzo Iacchetti, “Libera nos domine”, in programma sabato 28 aprile al Teatro delle Energie di Grottammare, ad ingresso gratuito.

Date le molte richieste di informazioni già pervenute in municipio che fanno ipotizzare un’elevata affluenza di pubblico, l’ufficio Cultura ha attivato un servizio di prenotazione telefonica per ridurre al minimo eventuali disagi.

In questo modo, sarà garantito il posto numerato a chi intende partecipare all’ultimo lavoro teatrale con cui il noto showman sta calcando i palchi di numerosi teatri d’Italia. Il numero da chiamare è 0735 739240, nei seguenti orari: 8.30 – 14 dal lunedì al venerdì e 15.30-18 martedì e giovedì.

Con “Libera Nos Domine”, Iacchetti porta in scena tematiche attuali come il progresso e l’emigrazione, ma anche temi universali quali la religione, l’amicizia e l’amore, che racconta al pubblico con un progetto di teatro canzone per la regia di Alessandro Tresa. Un genere teatrale che Iacchetti ha sempre coltivato con passione, ispirandosi a Fabrizio De Andrè e Giorgio Gaber.

L’intero spettacolo è accompagnato dalle canzoni che portano la firma dello stesso Iacchetti, ma anche da altri brani di grandi cantautori italiani come Giorgio Faletti, Enzo Jannacci e Francesco Guccini.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. L’iniziativa rientra nel programma di eventi organizzati in occasione della Festa di Liberazione.

