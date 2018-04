L’uomo ha cercato di allontanarsi frettolosamente, sperando di far perdere le tracce. Non è stato così: i poliziotti, insospettitisi, lo hanno cercato e poco dopo fermato in un vicolo ben lontano da casa sua

GIULIANOVA – E’ stato notato da una pattuglia del Distaccamento di Polizia Stradale di Giulianova all’interno di un bar di quella cittadina.

L'uomo ha cercato di allontanarsi frettolosamente, sperando di far perdere le tracce. Non è stato così: i poliziotti, insospettitisi, lo hanno cercato e poco dopo fermato in un vicolo ben lontano da casa sua.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che un 48enne del posto in realtà è sottoposto agli arresti domiciliari e, dunque, non poteva certo andarsene in giro e tranquillamente sostare in un bar.

E’ finita, quindi, nel peggiore dei modi l’allontanamento dall’abitazione dell’uomo che è stato pertanto arrestato e questa volta però, considerati i numerosi precedenti penali, è stato associato alla Casa Circondariale di Teramo, a disposizione della Procura della Repubblica.

