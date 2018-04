Soccorsa dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza. E’ stata portata in ospedale a San Benedetto per le cure mediche e accertamenti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sinistro nella mattinata del 20 aprile.

A San Benedetto, in viale de Gasperi, si è verificato uno scontro che ha visto coinvolte un’auto e uno scooter. Dalle prime indiscrezioni il ciclomotore ha tamponato il veicolo, sono in corso i rilievi della Polizia Municipale sambenedettese per chiarire dinamica.

La persona in sella allo scooter è rimasta ferita ed è stato soccorsa dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza. E’ stata portata in ospedale per le cure mediche.

