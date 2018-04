SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Secondo raduno stagionale per la Nazionale di Beach Soccer, che sotto la guida del tecnico Emiliano Del Duca si allenerà da lunedì 23 a venerdì 27 aprile a Terracina per preparare i prossimi impegni internazionali. Dal 22 al 24 giugno l’Italia sarà di scena per le qualificazioni al Campionato Europeo a Baku, dove nel 2015 ha vinto la medaglia d’argento alla prima edizione dei Giochi Olimpici Europei, in un girone impegnativo che la vedrà opposta a Germania, Svizzera e Ucraina. La tappa successiva è in programma dal 3 al 5 agosto a Minsk, quando l’Italbeach affronterà Turchia, Polonia e i padroni di casa della Bielorussia.