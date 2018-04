NERETO – Nel corso di un controllo del territorio, i carabinieri di Nereto hanno denunciato S.H, albanese di 33 anni, del posto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato sorpreso mentre era in auto, in una zona appartata, a “pippare” cocaina insieme a un’altra persona, con ogni probabilità un potenziale cliente. Alla vista dei carabinieri il 33enne ha provato a disfarsi dello stupefacente, che era tenuto nascosto all’interno di una custodia di un tablet. Circa 12 dosi di polvere bianca sono state quindi sequestrate dai militari ed entrambi sono stati segnalati alla prefettura per uso non terapeutico di stupefacenti.

