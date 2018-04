E’ risaputo che quello italiano è un popolo di pazienti risparmiatori; dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, infatti, ogni cittadino ha cominciato ad accantonare ogni anno una percentuale compresa tra il 20% e il 30% del suo reddito, procedendo in investimenti abbastanza oculati, tra i quali l’acquisto di un immobile è sempre stato ai primi posti della classifica degli investitori nostrani.

Dal 2007, quando è cominciata la profonda crisi economica che ha investito in modo dirompente tutto il paese, seppur si siano abbassate le percentuali, i nostri concittadini non hanno cambiato le loro abitudini e hanno continuato a fare le formichine.

Secondo un’indagine commissionata dal FIDT, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, infatti, rispetto a dicembre del 2007 i depositi protetti degli italiani sono aumentati del 44%, passando da un totale complessivo di 402,32 miliardi di Euro ai 578,26 miliardi rilevati a giugno del 2017.

A dirla tutta, però, i soldi presenti sui conti sono molti di più, perché l’analisi che è stata portata avanti ha valutato, come abbiamo detto, solo i depositi protetti, ovvero quelli al di sotto dei 100.000 Euro che vengono regolarmente garantiti dalla stesso Fondo nel caso di crac della banca presso cui sono depositati i rapporti finanziari.

Nella realtà quei quasi 580 miliardi di Euro rappresentano solo il 68% dei risparmi complessivi degli italiani, che ammontano a 862,26 miliardi. Numeri decisamente interessanti.

Altro dato che colpisce è la quantità di correntisti che si sono ormai convertiti agli strumenti informatici e utilizzano regolarmente l’home banking e dispositivi elettronici come lo smartphone per la gestione dei propri risparmi e dei propri investimenti, adeguandosi alla trasformazione a cui il mondo bancario ha dato vita nell’ultimo decennio.

A fronte, infatti, di un potere pressoché intoccabile degli istituti bancari del passato che potevano dettare regole economiche ai propri clienti senza che questi avessero troppa libertà di scelta, oggi il mercato è decisamente più libero, sia per una tecnologia disponibile decisamente più all’avanguardia, sia alle normative che sono state varate con l‘obiettivo di tutelare maggiormente il consumatore.

La famosa Legge Bersani, ad esempio, ha reso la vita del correntista molto più facile, in quanto ha apportato diverse liberalizzazioni, quali la facoltà di trasferire il conto (maggiori dettagli su http://www.migliorcontocorrente.org/trasferire-online.htm ) corrente da un istituto all’altro in tempi brevi, entro 15 giorni, e senza costi aggiuntivi per il cliente o la possibilità di chiuderlo gratuitamente e senza penali entro 60 giorni da una proposta unilaterale di variazione delle condizioni, tanto per fare due esempi su tutti.

L’unico campanello d’allarme che suona in questo clima decisamente ottimistico e favorevole è quello delle truffe a cui gli utenti sono esposti, poiché gli strumenti informatici che vengono utilizzati possono, se utilizzati in modo poco prudente, diventare il canale di comunicazione tramite il quale vengono carpiti dati sensibili importanti, come le credenziali di accesso o i numeri di un’eventuale carta di credito, che sono poi utilizzati dagli stessi cybercriminali per svuotare i conti correnti dei malcapitati.

Il consiglio, in questo caso, è quello di attivare tutti gli strumenti di sicurezza che ogni istituto di credito che opera sul Web mette a disposizione, al fine di mettersi al riparo da tale rischio.

