SMONTEPRANDONE – Sinistro nella tarda mattinata del 19 aprile.

Nei pressi di via della Barca, a Centobuchi, si è verificato uno scontro: non si conosce al momento il numero dei mezzi coinvolti. Sul posto stanno giungendo i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 per i soccorsi. E’ successo poco prima delle 12.

Sul luogo sta giungendo anche la Polizia Municipale per compiere i rilievi e chiarire la dinamica dello scontro. Dalle prime indiscrezioni uno scontro fra due vetture: un mezzo è finito in una scarpata dopo l’impatto.

Due persone sono finite in ospedale per le cure mediche e ulteriori accertamenti.

